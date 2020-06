Speciale difesa: Serbia-Kosovo, Stoltenberg, bene ripresa dialogo, passo in giusta direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, accoglie la ripresa del dialogo tra Serbia e Kosovo. Lo ha detto rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa dopo i lavori della prima giornata di ministeriale Difesa della Alleanza. Stoltenberg ha ricordato che la soluzione sta nel "sedersi, parlare e capire come si può trovare una soluzione negoziata". "Non credo sia facile, ma penso sia importante che le due parti si incontrino e che dopo un lungo periodo senza dialogo questo riprenda", ha aggiunto. Si tratta del "primo passo nella direzione giusta", ha sottolineato e ha spiegato che la "Nato continuerà ad essere presente in Kosovo", fornendo sicurezza. "Penso che questo sia riconosciuto da entrambe le parti", ha spiegato. Ora, per Stoltenberg il fine è "ridurre la tensione". Per questo, "accolgo la nuova iniziativa di ritornare al dialogo", ha concluso. (Beb)