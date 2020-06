Speciale difesa: Nato, Guerini partecipa alla ministeriale con il segretario generale Stoltenberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha partecipato questo pomeriggio ai lavori della prima giornata della riunione con gli omologhi dell’Alleanza, avvenuta in videoconferenza. Nel corso della riunione, si legge in una nota, il ministro ha espresso il suo apprezzamento per gli esiti del “concetto di deterrenza e difesa dell’Area Euro-Atlantica” (Dda) che risponde alle esigenze di un adattamento a 360 gradi: “Il fianco Sud è un’area di rilevanza strategica per l’Alleanza che pone delle sfide alla nostra sicurezza. Auspico, che nel prossimo futuro, le aree evidenziate nel Dda quale fasce di instabilità, possano essere definite con maggiore dettaglio e siano tenute in considerazione nell’ambito del nuovo piano di risposta sequenziale”. Successivamente, tra i punti trattati, l’impegno in Afghanistan, su cui si sono condivisi gli aggiornamenti sull’implementazione della fase Alfa-Light, Iraq e Kosovo. “L’Italia continuerà a fare la sua parte in ogni direzione strategica” ha spiegato il Ministro Guerini, sottolineando che i contributi nazionali alle operazioni e missioni sono di prossima approvazione parlamentare. (Com)