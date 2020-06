Serbia: presidente Vucic, presto incontri con Putin e rappresentanti Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha confermato che fra "tre o quattro giorni" sarà a Mosca e in quell'occasione avrà dei colloqui con l'omologo russo, Vladimir Putin. "Scambieremo valutazioni, esperienze e conoscenze sugli eventi della scena internazionale e su come la Serbia può resistere e preservare i propri interessi nel miglior modo possibile", ha detto Vucic, il quale prenderà parte ai festeggiamenti in occasione della Parata della Vittoria il 24 giugno a Mosca. Vucic ha aggiunto che nei prossimi "quattro o cinque giorni" avrà anche dei colloqui con i massimi rappresentanti dell'Unione europea. "A quel punto la nostra delegazione andrà a Washington, anche di questo abbiamo parlato oggi", ha detto Vucic in riferimento all'incontro avuto oggi a Belgrado con il ministro russo degli Esteri, Sergej Lavrov. Il 27 giugno le delegazioni di Serbia e Kosovo andranno a Washington su proposta degli Stati Uniti, che intendono in questo modo dare impulso ad un rilancio del dialogo fra Belgrado e Pristina. (Seb)