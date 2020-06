Egitto: tentativi di ripresa del turismo da parte del governo e degli operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ankh, Udja e Senep" sono 3 parole dell'antico egizio scelte dal ministero del Turismo egiziano come slogan per la sicurezza igienica dato agli hotel di fronte alla crisi del coronavirus che ha gravemente colpito il turismo in tutto il mondo. In italiano le 3 parole significano rispettivamente vita, prosperità e salute. Ankh, in particolare, si riferisce anche alla chiave della vita faraonica per essere ora la chiave dell'Egitto per sconfiggere la crisi che ha lasciato vuote le spiagge del mondo. Il ministero assegnerà questa certificazione agli hotel che soddisfano le condizioni e che forniranno una serie di misure intese a garantire l'infezione zero da coronavirus nei resort. Una settimana fa, il ministro Khaled al Anani e il ministro dell'aviazione civile Mohamed Mannar hanno annunciato la riapertura di tutti gli aeroporti egiziani per voli turistici internazionali a partire dal 1 luglio. Il turismo internazionale sarà autorizzato in solo 3 governatorati egiziani; Sud Sinai, Mar Rosso e Matrouh in quanto è il più basso in termini di tassi di contagio. Parlando con "Agenzia Nova", al Anani ha affermato che il suo "è il governatorato più basso in termini di infezione da coronavirus. Ha riportato i record più bassi di contagio se non zero casi. Possiamo dire che è il più sicuro al mondo". Una settimana dopo l'annuncio, l'Egitto ha già ricevuto una serie di richieste da Italia, Bielorussia, Regno Unito, Polonia e Ucraina per riavviare i voli turistici verso i governatorati del Sinai del Sud, del Mar Rosso e di Matrouh. (segue) (Cae)