Egitto: tentativi di ripresa del turismo da parte del governo e degli operatori (2)

- "Abbiamo ricevuto numerose richieste e telefonate da diversi paesi tra cui Italia, Regno Unito, Polonia, Bielorussia e Ucraina per organizzare viaggi turistici verso le 3 destinazioni egiziane", ha detto a "Agenzia Nova" Ghada Shalabi Assistente del Ministero del Turismo e delle Antichità per il turismo . "Abbiamo inviato alle ambasciate un elenco di misure anti-coronavirus da adottare negli aeroporti e resort, in modo che i governi possano prepararsi e pianificare gli orari dei voli in vista della riapertura dei voli internazionali il 1 ° luglio", ha affermato Shalabi. "Il ministro al Anani si sta preparando a visitare la Bielorussia per concludere un accordo sul numero di turisti bielorussi in Egitto nel prossimo periodo", ha rivelato Shalabi. I segnali per il mantenimento di una distanza di 2 metri sono molto chiare negli aeroporti, nei resort e anche nei centri di immersione sulle spiagge, con migliaia di disinfettanti oltre a una mascherine e guanti per ogni singolo turista. Nonostante gli alti tassi di infezione di coronavirus al Cairo, un turista non sarà privato del turismo archeologico, poiché il ministero del Turismo egiziano aprirà il Museo Sharm Sheik in pochi giorni. "Il tanto atteso Museo Sharm Sheik sarà probabilmente aperto il 30 giugno", ha detto un alto funzionario ad "Agenzia Nova". (segue) (Cae)