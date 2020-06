Stati Generali: Fapi, da villa Pamphilj solo auspici nulla di concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, ritiene che da villa Pamphilj arrivino "soli tanti auspici, ma nulla di concreto. Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori attendevano risposte immediate su fisco, liquidità e semplificazione burocratica", spiega in una nota. "Il premier Conte - aggiunge il leader della Fapi - ha dimostrato di essere già un vecchio politico di Palazzo abituato alla liturgia delle chiacchiere, mentre per la crisi economica che si è aperta nel Paese sarebbe stato opportuno aprire subito, ed in Parlamento, un dibattito sulle riforme economiche e di ammodernamento della macchina burocratica dello Stato. Le imprese - conclude Sciotto - chiedono fatti non parole".(Com)