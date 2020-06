Russia-Ucraina: Putin, presidente Zelensky offende popolo ucraino che ha combattuto Seconda guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sminuendo il contributo del popolo ucraino alla vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky offende tutti coloro che hanno combattuto quella guerra. Lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin nel corso di un’intervista al canale televisivo “Rossiya 1”. “Sottovalutare il significato di ciò che è stato fatto dal popolo ucraino durante la Grande guerra patriottica (espressione usata da Putin per indicare il secondo conflitto mondiale) equivale a infliggere una grave ferita morale a chiunque apprezzi il passato eroico del popolo ucraino”, ha detto Putin. Il riferimento è alle dichiarazioni rilasciate da Zelensky in occasione di una visita effettuata in Polonia nel gennaio scorso, quando accusò l'Unione sovietica di aver scatenato la Seconda guerra mondiale insieme alla Germania nazista. Secondo il presidente ucraino, la Polonia e il popolo polacco furono i primi a pagare le conseguenze della “collusione di regimi totalitari” che portò allo scoppio della guerra. (segue) (Rum)