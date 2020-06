Russia-Ucraina: Putin, presidente Zelensky offende popolo ucraino che ha combattuto Seconda guerra mondiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando il deterioramento delle relazioni bilaterali con l’Ucraina dopo la riunificazione della Crimea con la Russia, Putin ha ribadito che la regione è sempre stata russa ma precisando che Mosca non è in guerra con l'Ucraina, anche se le opinioni tra le attuali autorità sono divergenti. “Dopotutto, non abbiamo litigato con l'Ucraina, abbiamo avuto punti di vista diversi con coloro che sono oggi al potere in Ucraina. Ma l'Ucraina, il popolo ucraino, è stata la nostra nazione fraterna e rimarrà una per sempre”, ha aggiunto Putin, aprendo all’ipotesi che un esponente di Kiev effettui una visita in Russia in futuro. Le relazioni tra Mosca e Kiev si sono deteriorate nel 2014 a causa del conflitto nel Donbass e della riunificazione della Crimea con la Russia che ha spinto i paesi occidentali a introdurre sanzioni contro la Russia. Mosca ha negato di avere un ruolo nei combattimenti in Ucraina, difendendo la legittimità del referendum sulla Crimea e imponendo un embargo alimentare ai paesi occidentali. (Rum)