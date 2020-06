Carceri: Salvini, d'accordo con Sappe, serve Taser già proposto da Lega al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla rissa tra detenuti nel carcere di Sanremo, il leader della Lega Matteo Salvini sostiene che "ha ragione il sindacato Sappe, che chiede il Taser anche per la Polizia penitenziaria. La sua sperimentazione - spiega l'ex ministro all'Interno su Twitter - è stata avviata grazie alla Lega al governo, ma ora non se ne parla più perché le priorità di Conte-Pd-M5s-Renzi sono altre: cancellare i decreti Sicurezza, spalancare i porti, liberare i boss. Sono al fianco delle donne e degli uomini in divisa, che - conclude Salvini - non meritano questo governo e non meritano un ministro come Bonafede". (Rin)