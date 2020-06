Serbia: elezioni parlamentari, affluenza del 26,5 per cento alle ore 14

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 14 l'affluenza alle urne per le elezioni parlamentari in Serbia è stata del 26,5 per cento rispetto al 29,7 per cento registrato alle elezioni del 2016. È quanto riferito dalla Commissione elettorale statale in una nota. “Spero in un buon risultato. Mi aspetto una buona affluenza”, ha dichiarato il presidente Alexsandar Vucic dopo aver votato. Secondo i sondaggi della vigilia, il Partito progressista (Sns) di Vucic è destinato a vincere circa il 50 per cento dei voti, mentre il principale partner della coalizione di Vucic, il Partito socialista, dovrebbe arrivare secondo con circa il 10 per cento. Più di 6,5 milioni di elettori serbi sono chiamati alle urne oggi, 21 giugno, per le elezioni parlamentari. Si tratta delle prime elezioni regolari dopo una serie di appuntamenti anticipati negli scorsi anni, eppure sono forse quelle che hanno più suscitato polemiche e dubbi sulla scesa in campo delle varie forze politiche della Serbia. La data del 21 giugno è stata fissata dal presidente Vucic dopo il rinvio del voto inizialmente annunciato per il 26 aprile a causa dello scoppio della pandemia da coronavirus.(Seb)