Egitto: ministro Esteri Shoukry, la soluzione militare in Libia è l'ultima opzione

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha affermato che la soluzione militare è l'ultima opzione del suo paese per difendere la sua sicurezza. Queste parole arrivano un giorno dopo che il presidente Abdul-Fattah al Sisi ha lasciato intendere la possibilità di un intervento imminente in Libia. "Qualsiasi minaccia alla sicurezza nazionale egiziana e araba riceverà una risposta adeguata", ha detto Shoukry al canale televisivo "al Arabiya". "Lo sviluppo della milizia turca in Libia è una vera minaccia per la sicurezza nazionale egiziana", ha continuato. Commentando la reazione del Governo di accordo nazionale libico (Gna) al discorso del presidente al Sisi, Shoukry ha affermato che "il Gna non ha letto bene la posizione del presidente al Sisi. Speriamo che Tripoli si impegni con il suo potere come previsto dagli accordi di Skhirat". "È in corso un coordinamento con le forze regionali e internazionali efficaci. La soluzione militare è l'ultima opzione dell'Egitto per difendere la sua sicurezza nazionale", ha concluso. (Cae)