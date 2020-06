Roma: Fd'I Campidoglio, Tar dà ragione a Lazio nuoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sentenza del Tar, che si è espresso sul bando di assegnazione deciso da Roma Capitale sulla piscina della Garbatella, scrive nero su bianco che la piscina resta alla ss Lazio Nuoto confermando anche i dubbi di Fd'I sulla gara. I giudici amministrativi di fatto bacchettano la giunta grillina. Contestano a Roma Capitale di aver erroneamente applicato i criteri indicati nel bando. Insomma, i 5 Stelle - alla faccia della tanto sbandierata trasparenza - secondo il Tar avrebbero disatteso le regole posto dalla stessa amministrazione. Soddisfazione, quindi, che una società storica e gloriosa come la Lazio Nuoto - che in modo virtuoso ha gestito dal 1984 la piscina di viale Giustiniano Imperatore sfornando grandi atleti tra cui alcuni anche campioni olimpici - possa tornare a riaprire i battenti". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Alessandro Cochi responsabile dipartimento Sport Fdi Roma. (Rer)