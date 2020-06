Cultura: Casellati su Ravenna festival, momento importante per rinascita nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inaugurazione del 'Ravenna Festival' "segna oggi un momento importante per la rinascita del nostro Paese attraverso la musica e la cultura, che sono il nostro petrolio". Lo dichiara in una nota il presidente del Senato Elisabetta Casellati che stasera sarà presente alla Rocca Brancaleone per il concerto di Riccardo Muti che aprirà la 31ma edizione di Ravenna Festival, in occasione della Festa europea della Musica. "Ritrovarsi insieme per lasciarsi trasportare dalle sensazioni che solo la musica dal vivo può regalare, è testimonianza che la cultura è un alfabeto universale che nutre l’amicizia tra i popoli. È il pubblico con la sua presenza fisica che unisce ed emoziona e non è sostituibile dalla via impersonale dello streaming. Muti, genio ed eccellenza, biglietto da visita dell’italianità nel mondo, ci fa riscoprire - conclude Casellati - l’orgoglio di appartenere ad un grande Paese e ad una tradizione artistica senza pari".(Com)