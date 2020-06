Egitto, tentativi di ripresa del turismo da parte del governo e degli operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ankh, Udja e Senep" sono 3 parole dell'antico egizio scelte dal ministero del Turismo egiziano come slogan per la sicurezza igienica dato agli hotel di fronte alla crisi del coronavirus che ha gravemente colpito il turismo in tutto il mondo. In italiano le 3 parole significano rispettivamente vita, prosperità e salute. Ankh, in particolare, si riferisce anche alla chiave della vita faraonica per essere ora la chiave dell'Egitto per sconfiggere la crisi che ha lasciato vuote le spiagge del mondo. Il ministero assegnerà questa certificazione agli hotel che soddisfano le condizioni e che forniranno una serie di misure intese a garantire l'infezione zero da coronavirus nei resort. Una settimana fa, il ministro Khaled al Anani e il ministro dell'aviazione civile Mohamed Mannar hanno annunciato la riapertura di tutti gli aeroporti egiziani per voli turistici internazionali a partire dal 1 luglio. Il turismo internazionale sarà autorizzato in solo 3 governatorati egiziani; Sud Sinai, Mar Rosso e Matrouh in quanto è il più basso in termini di tassi di contagio. Parlando con "Agenzia Nova", al Anani ha affermato che il suo "è il governatorato più basso in termini di infezione da coronavirus. Ha riportato i record più bassi di contagio se non zero casi. Possiamo dire che è il più sicuro al mondo". Una settimana dopo l'annuncio, l'Egitto ha già ricevuto una serie di richieste da Italia, Bielorussia, Regno Unito, Polonia e Ucraina per riavviare i voli turistici verso i governatorati del Sinai del Sud, del Mar Rosso e di Matrouh."Abbiamo ricevuto numerose richieste e telefonate da diversi paesi tra cui Italia, Regno Unito, Polonia, Bielorussia e Ucraina per organizzare viaggi turistici verso le 3 destinazioni egiziane", ha detto a "Agenzia Nova" Ghada Shalabi Assistente del Ministero del Turismo e delle Antichità per il turismo . "Abbiamo inviato alle ambasciate un elenco di misure anti-coronavirus da adottare negli aeroporti e resort, in modo che i governi possano prepararsi e pianificare gli orari dei voli in vista della riapertura dei voli internazionali il 1 ° luglio", ha affermato Shalabi. "Il ministro al Anani si sta preparando a visitare la Bielorussia per concludere un accordo sul numero di turisti bielorussi in Egitto nel prossimo periodo", ha rivelato Shalabi. I segnali per il mantenimento di una distanza di 2 metri sono molto chiare negli aeroporti, nei resort e anche nei centri di immersione sulle spiagge, con migliaia di disinfettanti oltre a una mascherine e guanti per ogni singolo turista. Nonostante gli alti tassi di infezione di coronavirus al Cairo, un turista non sarà privato del turismo archeologico, poiché il ministero del Turismo egiziano aprirà il Museo Sharm Sheik in pochi giorni. "Il tanto atteso Museo Sharm Sheik sarà probabilmente aperto il 30 giugno", ha detto un alto funzionario ad "Agenzia Nova"."Siamo già in contatto con diversi governi in tutto il mondo per scambiare informazioni su ciò che è stato adottato come misure precauzionali", ha dichiarato Ahmed Yousef, presidente dell'Autorità egiziana per la promozione del turismo, a "Agenzia Nova". "Siamo anche in contatto con i tour operator di tutto il mondo, anche in Italia. Ma stiamo tutti aspettando la decisione politica di riprendere i voli turistici nei paesi esportatori di turismo", ha affermato Yousef. Per quanto riguarda i tassi di occupazione, Yousef ha affermato che "è difficile fare previsioni perché questa crisi non ha precedenti nella storia moderna del mondo". "Abbiamo fatto il nostro dovere prendendo tutte le misure necessarie per evitare la fobia dei viaggi nell'era del coronavirus. Ora dipende dalla decisione dei governi, delle compagnie e del turista stesso, tenendo conto che le compagnie avranno un costo superiore a quello pre-coronavirus ", ha continuato Yousef.Parlando con "Agenzia Nova", Lars Geweyer, Ceo di ALDAU Development Hospitality Company, l'operatore della catena di hotel Steigenberger in Egitto, ha dichiarato che "di 3 hotel, ne abbiamo solo due aperti, uno a Hurghada e l'altro a Sharm Sheik con un tasso di occupazione che ha toccato il 15 e il 20 per cento a giugno". Per quanto riguarda le sue aspettative di ripresa, Geweyer ha dichiarato: "ad essere sincero, non mi aspetto voli prima di settembre almeno dai principali quattro mercati come la Germania. Mi aspetto che tutto ricomincerà da settembre in poi. Ci sarà un lento processo di recupero con tassi di occupazione che andranno dal 20 al 25 per cento dopo settembre e per tutta la stagione invernale", ha continuato. (Cae)