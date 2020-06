© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 246mo anniversario della Guardia di finanza il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo rivolge "un sincero ringraziamento alle donne e agli uomini" del Corpo per, scrive su Twitter "il loro instancabile lavoro a difesa della legalità e per lo straordinario impegno profuso in questa fase delicata per il nostro Paese". (Rin)