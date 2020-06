Bielorussia: caso corruzione, incriminato anche il figlio del candidato alla presidenza Babariko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eduard Babariko, figlio e capo della campagna elettorale del candidato alla presidenza bielorusso Viktor Babariko, è stato incriminato nell'ambito dell'indagine sulle presunte attività fraudolente di Belgazprombank. Lo ha riferito oggi l'ufficio della campagna elettorale di Babariko. “Le accuse formali intentate contro Viktor ed Eduard e vengono ritenute una misura preventiva sotto forma di detenzione”, ha scritto l'ufficio su Twitter, che ha annunciato ricorso contro il provvedimento. Viktor Babariko, considerato il principale avversario del capo dello Stato uscente Aleksandr Lukashenko alle elezioni presidenziali in Bielorussia, è stato preso in custodia lo scorso 18 giugno per essere sottoposto a interrogatorio. Lo hanno reso noto i legali di Babariko, che affermano come il politico ed ex dirigente bancario sia stato fermato mentre era in auto e condotto in un altro luogo per essere interrogato. (segue) (Rum)