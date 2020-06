Bielorussia: caso corruzione, incriminato anche il figlio del candidato alla presidenza Babariko (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’accusa, resa nota nei giorni scorsi dal presidente della Commissione di controllo statale bielorussa Ivan Tertel, oltre 430 milioni di dollari sarebbero stati incanalati verso fondi in Lettonia da un conto della banca bielorussa Belgazprombank, guidata dal candidato alla presidenza Viktor Babariko. Gli investigatori avrebbero scoperto “uno schema di riciclaggio di denaro che permetteva di incanalare larghe somme in valuta estera verso banche straniere per compagnie di fiducia. Una di queste è la banca lettone Ablv, che secondo i nostri colleghi di Riga ha ricevuto oltre 430 milioni di dollari da conti di Belgazprombank negli ultimi anni”, ha detto Tertel. La Commissione di controllo statale ha quindi spiegato di aver arrestato Babariko per un tentativo di influenzare i testimoni e nascondere le prove. (segue) (Rum)