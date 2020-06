Bielorussia: caso corruzione, incriminato anche il figlio del candidato alla presidenza Babariko (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Babariko, ex amministratore delegato di Belgazprombank, nelle settimane scorse aveva comunicato di aver già raccolto in breve tempo le 100 mila firme necessarie per iscriversi alla corsa elettorale. Dopo la rimozione dalle liste del popolare blogger Sergei Tikhanovskij, arrestato nel corso di una manifestazione a Grodno, Babariko potrebbe rappresentare il principale avversario di Lukashenko per le presidenziali del 9 agosto. L’ex Ad di Belgazprombank aveva anche espresso un parere positivo sul lavoro del precedente governo bielorusso di Sergej Rumas, confermando la visione condivisa di un necessario percorso di riforme da intraprendere nel paese. (Rum)