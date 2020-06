Regionali: Pd, in Puglia Iv apre porta a vittoria populisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicecapogruppo Pd alla Camera Michele Bordo afferma che "Italia viva apre la porta al rischio della vittoria dei populisti in Puglia. Questa - spiega in una nota è la verità che capiscono tutti. Ricordo a Rosato che Scalfarotto è membro del governo grazie ai voti dei Cinque stelle, fa il sottosegretario del più autorevole ministro dei Cinque stelle di un governo voluto peraltro dal leader di Italia viva. Contraddizioni imbarazzanti - rimarca Bordo -. In Puglia l'unica candidatura competitiva contro i populisti è quella di Michele Emiliano: indebolirla li aiuta". (Com)