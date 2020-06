Libia: Shoukry, il dispiegamento di forze turche minaccia la sicurezza egiziana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha dichiarato che lo "schieramento di milizie in Libia rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale egiziana". Il Cairo cerca una soluzione politica in Libia "per porre fine al conflitto militare ed entrare in una fase di transizione, per poi passare alle elezioni", ha spiegato Shoukry in una dichiarazione alla stampa, sottolineando che gli interventi stranieri in Libia "rappresentano una minaccia alla sicurezza nazionale egiziana e araba". Il ministro egiziano ha ribadito la necessità del sostegno degli Stati arabi alla Libia, "al fine di garantire un cessate il fuoco nel paese e l'eliminazione del terrorismo".(Res)