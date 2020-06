Fase 3: Bonafede, contro rischio usura garantire accesso al credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto affermato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tema di lotta all’usura "è centrale". Lo afferma in una nota il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. "Dobbiamo combattere, soprattutto in questo momento, ogni tentativo della criminalità organizzata di approfittare delle difficoltà economiche delle imprese e delle famiglie. In questa lotta la Guardia di finanza è storicamente in prima linea - sottolinea il guardasigilli -. La fragilità economica non diventi il canale attraverso cui le mafie possono infiltrarsi nelle parti più deboli della società. Ed è fondamentale in questa direzione, continuare a lavorare per garantire l’accesso al credito e alla liquidità a chi ne ha diritto". (Com)