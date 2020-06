Milano: De Corato, Piazzale Loreto diventata zona franca, ripristinare controllo militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La zona di piazzale Loreto e via Padova è diventata a tutti gli effetti una zona franca, preda di malviventi che spacciano e compiono impuniti ogni genere di illecito. L'ultima rissa di sabato notte ne è la conferma: due uomini sono stati feriti da un gruppo di giovani e sono finiti in ospedale per i traumi riportati". Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale commentando la rissa avvenuta sabato notte in piazzale Loreto. "Questi episodi - rileva l'esponente di Fratelli d'Italia - avvengono tutte le notti e non sono più accettabili, i residenti sono costretti a vivere blindati in casa. Una volta in piazzale Loreto c'era il presidio dei militari che svolgevano un'importante funzione di deterrenza. Oggi vederli è come assistere a un'apparizione". "Ormai la zona è nelle mani della delinquenza, con market etnici e attività di varia natura aperte per tutta la notte, davanti ai quali avviene di tutto senza nessun controllo. I vigili? Di notte non ne parliamo e di giorno si vedono solo a fare le multe. Bisogna ripristinare il presidio dei militari", conclude De Corato. (Rem)