Paesi Bassi: proteste contro restrizioni a L’Aja, polizia disperde manifestanti con cannoni ad acqua

- La polizia olandese ha disperso con cannoni ad acqua gruppi di dimostranti che si sono radunati oggi a L'Aja per protestare contro le misure di restrizione imposte per contenere la pandemia di coronavirus. In alcuni video pubblicati sui social media compaiono agenti di polizia muniti di scudi e manganelli che cercano di respingere un gruppo di manifestanti. Secondo quanto riferiscono i media locali, le proteste sono degenerate dopo che gruppi rivali di tifosi di calcio si sono infiltrati in una protesta pacifica. Nel paese si registrano attualmente quasi 50 mila casi di contagio e 6 mila morti. (Beb)