Algeria: terrorista si arrende all'esercito algerino

- Un terrorista si è arreso oggi alle autorità militari nel sud dell'Algeria. Secondo una dichiarazione del ministero della Difesa algerino, si tratta del terrorista Dicheli Bekkai, che si è arreso alle autorità militari di Adrar, una regione al confine con il Mali. Bekkai, che era in possesso di un fucile Kalashnikov e di 4 caricatori al momento del suo arresto, si era unito ai gruppi terroristici nel 2012. La sua resa arriva a pochi giorni dall'uccisione del leader di al Qaeda nel Maghreb islamico, Abdel Malik Droukdel, in un'operazione dell'esercito francese, in una località nel nord del Mali, vicino ai confini con Algeria. (Res)