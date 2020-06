Germania: autorità di Gottinga e Renania settentrionale-Vestfalia chiedono misure più rigide dopo aumento casi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità delle regioni tedesche di Gottinga e della Renania settentrionale-Vestfalia hanno chiesto alla polizia di applicare misure di quarantena più rigide a seguito di un aumento delle infezioni locali da coronavirus, che hanno ha causato un aumento del tasso di riproduzione del virus nel paese. Parlando oggi nel corso di una conferenza stampa, il capo della polizia di Gottinga, Uwe Luehrig, ha dichiarato che otto agenti di polizia sono rimasti feriti dopo che sabato è scoppiata una rivolta in un condominio nell’omonimo capoluogo di Gottinga, dove circa 700 persone erano state messe in quarantena: i residenti hanno iniziato ad attaccare le forze dell'ordine con bottiglie, fuochi d'artificio e barre di metallo e circa 200 persone hanno cercato di evadere le misure. I funzionari della Renania settentrionale-Vestfalia hanno invece costretto 6.500 dipendenti della ditta tedesca di trasformazione delle carni Toennies e le loro famiglie a mettersi in quarantena dopo che più di mille dipendenti sono risultati positivi al coronavirus. “Ci sono 1.300 proprietà in cui vivono il personale e le loro famiglie e dove dobbiamo osservare le regole di quarantena”, ha detto in conferenza stampa il ministro presidente (il governatore) Armin Laschet. Gli appelli giungono dopo che l’indice di riproduzione dei contagi da coronavirus è salito a 1,79, secondo quanto riferito ieri dal Robert Koch Institute (RKI). Nelle ultime 24 ore il numero di casi confermati di coronavirus in Germania è aumentato di 687, portando a 189.822 il numero totale dei contagi. (Geb)