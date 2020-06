Fase 3: Tridico (Inps), 11 milioni di persone pagate, 25 mila domande in fase di controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le domande "sono state evase" tranne "25 mila" che sono in fase di controllo. Lo ha detto Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Delle nuove, quelle di giugno c'è un flusso continuo", ha spiegato. "Il governo ha deciso di coprire tutti quelli regolari, 11 milioni di persone pagate", ha aggiunto poi spiegare che "per quanto l'Inps paghi velocemente e automaticamente, serve la firma di un dirigente" senza la quale, senza il controllo, si potrebbe arrivare ad "un danno erariale". (Rin)