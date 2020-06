Armenia: tribunale di Erevan respinge richiesta di arresto per leader opposizione Gagik Tsarukyan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Erevan ha respinto la richiesta del procuratore generale armeno di arrestare l'uomo d'affari Gagik Tsarukyan, leader del partito di opposizione Armenia prospera, per sospetta corruzione e filantropia illegale. Lo ha riferito oggi il suo avvocato, Yerem Sarisyan. “Il tribunale ha respinto la richiesta di arresto di Tsarukyan. Sono contento che il tribunale abbia trovato la forza per resistere alle pressioni politiche”, ha detto Sarkisyan ai giornalisti di Erevan. Martedì scorso, 17 giugno, il parlamento dell'Armenia ha votato la revoca dell’immunità parlamentare nei confronti di Tsarukyan, che è uno degli imprenditori più ricchi del paese. Nel corso del dibattito in parlamento, Tsarukyan ha respinto qualsiasi accusa nei suoi confronti e ha specificato che l’accusa di frode sarebbe politicamente motivata. Tsarukyan è stato indagato dal Servizio di sicurezza nazionale per sospetta compravendita di voti, frode e appropriazione indebita di terreni. Domenica scorsa la sua casa è stata perquisita e lui è stato sottoposto a interrogatorio. Tsarukyan ha recentemente accusato il premier armeno Nikol Pashinyan e il suo governo di aver trascurato l'economia e di non aver contrastato efficacemente l'epidemia di coronavirus.(Rum)