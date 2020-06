© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende hanno sostenuto costi per la Cassa integrazione pari a "4,7 milioni", denari "solo anticipati dalle aziende, paga sempre Inps". Lo ha chiarito il presidente dell'Inps Pasquale Tridico nel corso di "Mezz'ora in più" su Rai3. "I soldi poi rientrano" alle aziende "attraverso ad esempio i contributi che non devono pagare", mentre l'Inps ha pagato prestazioni dirette "per 5,3 milioni", ha aggiunto Tridico. (Rin)