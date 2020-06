Algeria: soldato ucciso in un'operazione antiterrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un soldato algerino è stato ucciso in un'operazione antiterrorismo nella regione di Al Defla. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Algeri in un comunicato stampa. L'operazione ha avuto luogo in una regione montuosa, esattamente a Bordj Emir Khaled, dove è stato ucciso il soldato Zenada Mustapha. Il capo dell'esercito algerino, Said Chengriha, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima, sottolineando la volontà di proseguire nella lotta contro il terrorismo in Algeria. (Ala)