Russia: Putin, sistema politico non può fare affidamento solo sul capo dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema politico russo non dovrebbe fare affidamento solo sul capo dello Stato, ma deve essere in grado di sviluppare molti pilastri di sostegno e crescere insieme alla società. Lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista al canale televisivo “Rossiya 1”. “Il sistema politico del paese dovrebbe avere molti punti di appoggio, non dovrebbe basarsi esclusivamente sul capo dello Stato. Deve svilupparsi insieme alla società, insieme allo Stato”, ha detto Putin, precisando che è questa l’idea alla base della sua proposta di introdurre emendamenti alla Costituzione. Lo scorso 3 giugno Putin ha firmato il decreto in base al quale è ufficialmente fissata il primo luglio la giornata di voto nazionale sull'adozione di emendamenti alla Costituzione. Secondo quanto riferito dagli organismi competenti per l'organizzazione della consultazione popolare – la Commissione elettorale centrale e il gruppo di lavoro sulla preparazione degli emendamenti – si esclude l'applicazione in massa di procedure di voto a distanza. Tuttavia verrà lasciata ampia possibilità ai cittadini di non recarsi fisicamente ai seggi, anche attraverso sistemi di voto anticipato per le aree remote (dal 25 giugno al 1 luglio). L'aspetto più discusso degli emendamenti riguarda il fatto che l'introduzione di un nuovo testo costituzionale annullerà di fatto i due mandati consecutivi del presidente Putin, permettendone la rielezione nel 2024 e, eventualmente, nel 2030. (segue) (Rum)