Lavoro: Tridico (Inps), Mimmo Parisi? Su politiche attive si può fare molto di più

- Su Mimmo Parisi, capo dell'Anpal, l'Agenzia per le politiche attive del lavoro, il presidente dell'Inps Pasquale Tridico si è limitato a dire che questo "è un periodo in cui le politiche attive sono sospese per legge purtroppo, è un settore in cui si può fare molto di più". Il presidente Inps lo ha detto ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3 per poi aggiungere: "L'Inps fa tante politiche passive, ma potrebbe fare bene anche le politiche attive". (Rin)