Grecia-Turchia: ministro Energia di Atene, pronti a discutere con Ankara delimitazione Zone economiche

- La Grecia è pronta a discutere con la Turchia la possibilità di una delimitazione delle Zone economiche esclusive (Zee) per i due paesi, se la parte lo è altrettanto. Lo ha detto oggi il ministro greco dell'Energia e dell’ambiente, Kostis Hatzidakis. “Se la Turchia vuole un accordo simile a quello (che abbiamo stipulato) con l'Italia, siamo qui per discuterne”, ha scritto Hatzidaki su Twitter. “In caso contrario, il governo di (Kyriakos) Mitsotakis ha chiarito le sue posizioni, sia sui confini terrestri sia con il gasdotto EastMed. In nessun modo lasceremo il nostro paese indifeso”, ha aggiunto. Le dichiarazioni di Hatzidakis giungono dopo che ieri il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha ribadito che la Turchia è pronta a riavviare il dialogo con la Grecia sulla questione della delimitazione dei confini marittimi. “Non ci può essere accordo nel Mediterraneo orientale senza la Turchia”, ha detto il capo della diplomazia di Ankara, aggiungendo che “ciò che non siamo stati in grado di spiegare a parole, ora stiamo cercando di farlo con le nostre azioni, con le nostre navi e i nostri accordi”. (segue) (Gra)