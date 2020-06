Grecia-Turchia: ministro Energia di Atene, pronti a discutere con Ankara delimitazione Zone economiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi lo stesso Cavusoglu aveva dichiarato nel corso di un’intervista televisiva che le isole che si trovano lontane dalla Grecia continentale, come ad esempio Castelrosso (Kastellorizo), non contribuiscono ad aumentare la piattaforma continentale del paese. "Abbiamo detto che non tutte le isole hanno una piattaforma continentale. In particolare le isole che sono lontane dalla terraferma e più vicine alla Turchia non possono avere una piattaforma continentale", ha dichiarato Cavusoglu. Facendo riferimento a Castelrosso, il capo della diplomazia di Ankara ha fatto riferimento ad un'isola a soli 2 chilometri dalle coste della Turchia ed a 570 chilometri dalla Grecia continentale che "non potrebbe mai generare" un'area marittima di 40 mila chilometri quadrati. "Stiamo dicendo che questo non può essere, ma la Grecia aveva questi sogni", ha affermato Cavusoglu. In precedenza il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, aveva dichiarato che Atene è pronta a discutere con Ankara la delimitazione delle rispettive frontiere marittime. (segue) (Gra)