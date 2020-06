Grecia-Turchia: ministro Energia di Atene, pronti a discutere con Ankara delimitazione Zone economiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo durante un forum economico ad Atene, Mitsotakis aveva affermato che Grecia e Turchia possono "discuterne apertamente e – se infine confermiamo il nostro disaccordo – possiamo sempre deferire la questione alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia affinché risolva il problema, ma sempre nell'assoluto rispetto del diritto internazionale". Il premier greco aveva qualificato le relazioni greco-turche come "complesse " e l'accordo tra Ankara e il Governo di accordo nazionale libico (Gna) come "non valide". Mitsotakis aveva poi sottolineato la dimensione europea dei rapporti tra il suo paese e Ankara, le quali "non sono solamente un problema greco-turco, bensì un problema euro-turco", poiché "la Grecia è un membro dell'Unione europea, le nostre preoccupazioni di ordine securitario sono anche le preoccupazioni dell'Europa, quando proteggiamo i nostri confini stiamo proteggendo i confini dell'Unione". Mitsotakis aveva concluso dichiarando che "se la Turchia sta pensando di violare i diritti sovrani della Repubblica ellenica, non otterrà una risposta solamente dalla Grecia. Sono sicuro che riceverà una risposta dall'Europa". (Gra)