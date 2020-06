Reddito cittadinanza: Tridico (Inps), raggiunti 2,8 milioni di poveri, a maggio 1,3 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Reddito di cittadinanza "ha raggiunto 2,8 milioni di poveri", il "60 per cento dei poveri". Lo ha chiarito il presidente dell'Inps Pasquale Tridico ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. "A maggio 1,3 milioni di famiglie hanno avuto il Reddito cittadinanza", un dato in aumento rispetto alla fase pre-Covid, ha spiegato. Il Reddito paga "al massimo 1.380 euro, di più non si può per le casse dello Stato", ha concluso Tridico. (Rin)