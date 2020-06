Frascati: mano incastrata nel tritacarne, lavoratrice "pasta fresca" in codice rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervento per un incidente sul lavoro a Frascati. Alle 11 di mattina la squadra di competeza si è recata in via Armando Diaz dove nei locali di una piccolo "pasta fresca" una donna di 29 anni era rimasta con la mano sinistra incastrata in un tritacarne. I vigili del fuoco sono riusciti a liberarla e la giovane donna è stata trasportato con l'eliosoccorso al policlinico Gemelli di Roma in codice rosso. Presenti sul posto anche i carabinieri di Frascati che hanno messo sotto sequestro l'attività commerciale e lo S.pre.s.a.l.(servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro). (Rer)