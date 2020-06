Usa: almeno cinque feriti gravi in scontro a fuoco in Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque persone sono rimaste ferite in uno scontro a fuoco registrato questa mattina ad Austin, Texas (Stati Uniti). Secondo quanto riportano le autorità della locale contea di Travis in diversi messaggi pubblicati su Twitter, gli spari si sono prodotti attorno alle 3 della mattina (ore locali), e hanno convinto la polizia a circondare la zona. Il personale medico ha riferito del trasporto in ospedale di almeno cinque adulti "con ferite gravi" con potenziale pericolo di vita. Ancora sconosciute le cause e la dinamica degli scontri. In precedenza, da Minneapolis, era arrivata la notizia di altri scontri, chiusi con il bilancio di almeno un morto e undici persone ferite. Lo scontro, nello specifico, si era prodotto non lontano dall'area commerciale della città in cui da giorni si tengono proteste legate alla morte dell'afroamericano George Floyd per mano di un agente. (Nys)