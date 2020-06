Cipro-Egitto: colloquio telefonico fra ministri degli Esteri, focus su Mediterraneo e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Cipro ed Egitto, Nikos Christodoulides e Sameh Shoukry, hanno tenuto oggi un colloquio telefonico per discutere sugli ultimi sviluppi nel Mediterraneo orientale. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cipriota, secondo cui nel corso del colloquio i due ministri hanno inoltre discusso della situazione in Libia e alle azioni turche nel Mediterraneo orientale “che hanno intensificato le tensioni nel paese e hanno migliorato la destabilizzazione nella regione”. Le due parti hanno quindi concordato sulla necessità di un immediato cessate il fuoco e di un ritorno al processo politico in Libia, sulla base delle conclusioni della conferenza di Berlino e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui quella 2510.(Gra)