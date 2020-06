Egitto: tentativi di ripresa del turismo da parte del governo e degli operatori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo già in contatto con diversi governi in tutto il mondo per scambiare informazioni su ciò che è stato adottato come misure precauzionali", ha dichiarato Ahmed Yousef, presidente dell'Autorità egiziana per la promozione del turismo, a "Agenzia Nova". "Siamo anche in contatto con i tour operator di tutto il mondo, anche in Italia. Ma stiamo tutti aspettando la decisione politica di riprendere i voli turistici nei paesi esportatori di turismo", ha affermato Yousef. Per quanto riguarda i tassi di occupazione, Yousef ha affermato che "è difficile fare previsioni perché questa crisi non ha precedenti nella storia moderna del mondo". "Abbiamo fatto il nostro dovere prendendo tutte le misure necessarie per evitare la fobia dei viaggi nell'era del coronavirus. Ora dipende dalla decisione dei governi, delle compagnie e del turista stesso, tenendo conto che le compagnie avranno un costo superiore a quello pre-coronavirus ", ha continuato Yousef. (segue) (Cae)