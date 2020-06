Egitto: tentativi di ripresa del turismo da parte del governo e degli operatori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando con "Agenzia Nova", Lars Geweyer, Ceo di ALDAU Development Hospitality Company, l'operatore della catena di hotel Steigenberger in Egitto, ha dichiarato che "di 3 hotel, ne abbiamo solo due aperti, uno a Hurghada e l'altro a Sharm Sheik con un tasso di occupazione che ha toccato il 15 e il 20 per cento a giugno". Per quanto riguarda le sue aspettative di ripresa, Geweyer ha dichiarato: "ad essere sincero, non mi aspetto voli prima di settembre almeno dai principali quattro mercati come la Germania. Mi aspetto che tutto ricomincerà da settembre in poi. Ci sarà un lento processo di recupero con tassi di occupazione che andranno dal 20 al 25 per cento dopo settembre e per tutta la stagione invernale", ha continuato. (Cae)