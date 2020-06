Internet: Pianese (Coisp), solidarietà a Salvini, impegno contro odio online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, scrive in una nota: "A nome di tutto il sindacato che rappresento, voglio esprimere la mia piena solidarietà a Matteo Salvini per le gravissime minacce ricevute a mezzo social. A prescindere dall'appartenenza partitica e dalla visione politica che chiunque, in uno stato democratico, deve poter esprimere, l'escalation di odio e di violenza verbale sui social ha raggiunto un livello intollerabile - osserva -. È importante che, per il bene di tutta la collettività, si facciano delle indagini approfondite e si condannino in maniera esemplare tutti coloro che, nascondendosi dietro un monitor, credono di poter dire e fare qualsiasi cosa. I social network rappresentano ormai un primario mezzo di comunicazione e, come tale, devono essere monitorati con costanza e attenzione: la tutela della sicurezza dei cittadini passa anche da questo" conclude Pianese.