Regionali: Bordo (Pd), trovare sintesi per non consegnare Puglia a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esito delle prossime elezioni regionali e comunali "può rafforzare il governo nazionale e la prospettiva politica della maggioranza. Ma per vincere serve innanzitutto un'alleanza larga e unitaria, a partire dalle forze che sostengono il governo Conte". Lo dichiara in una nota Michele Bordo, vicecapogruppo Pd a Montecitorio. "Anche per questa ragione - spiega - è necessario mettere in campo immediatamente un'iniziativa politica ai massimi livelli per provare a superare le divisioni che ancora ci sono e che rischiano di favorire la destra, indebolendo il governo. Bisogna fare ogni sforzo per giungere ad una sintesi. Sarebbe davvero imperdonabile se - conclude Bordo - per ripicche, vendette e personalismi rischiassimo, ad esempio, di consegnare a Matteo Salvini una regione dinamica e forte come la Puglia". (Com)