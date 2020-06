Usa-Venezuela: Bolton, Trump chiese a Guaidò di esprimere "estrema lealtà" a Washington (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri il il giudice del Distretto di Columbia, Royce Lamberth, aveva negato lo stop alla pubblicazione di “The room where it happened”, il volume di Bolton. L'ex consigliere, per il giudice, potrebbe aver aver messo a rischio la sicurezza nazionale ma il governo non ha dimostrato che impedirne la pubblicazione possa evitare ulteriori danni. Il giudice riconosce che Bolton ha "giocato d'azzardo" nel mettere nero su bianco informazioni che, visto il ruolo che ricopriva, possono rivelarsi sensibili per la sicurezza, ma le copie già distribuite, complici gli attuali mezzi di comunicazione, rendono oramai vanno ogni tentativo di impedire la diffusione dei contenuti potenzialmente dannosi. "Nell'era di internet anche una sola persona con una singola copia può farla rapidamente distribuire in tutto il mondo", recita la nota. Il che, sottolinea Lamberth, non impedirà a Bolton di dover rispondere dei danni per il contenuto delle informazioni raccolte nel libro. Bolton, prosegue la sentenza, ha detto di aver consegnato le copie alla Casa Bianca per la revisione, come da prassi. E dopo soli quattro mesi di attesa - un tempo spesso non sufficiente neanche per rinnovare il passaporto, ironizza il giudice -, l'ex consigliere ha deciso di "rischiare" passando i testi all'editore, quando avrebbe nel caso potuto fare causa per il ritardo nel via libera dall'amministrazione. Bolton, avrebbe Una decisione che, sottolinea in più passaggi Lamberth, potrà un domani argomento buono per eventuali rivalse giudiziarie della Casa Bianca. (Nys)