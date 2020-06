Corea del Sud: coronavirus, nuovo stop a ingresso stranieri da paesi a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La autorità sanitarie della Corea del Sud hanno disposto un nuovo stop all'ingresso di persone provenienti da paesi nei quali si sono registrati nuovi picchi di contagio da nuovo coronavirus. In una nota diffusa in giornata, il ministero della Salute ha reso noto che verrà limitata "il più possibile" la concessione di visti in ingresso, fatta eccezione per importanti viaggi i lavoro e visite ufficiali, e annunciata la sospensione di una serie di voli non di linea. Le misure avranno effetto "immediato" per i visitatori in arrivo da Pakistan e Bangladesh: dei 67 nuovi contagi registrati sabato - il picco più alto dal 27 maggio - 23 sono proprio cittadini in arriva dai due paesi indicati. Oggi, domenica, il numero totale di infetti è arrivato a quota 12.421, 48 in più di ieri, ma senza nessun nuovo decesso. (Git)