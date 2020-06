Regno Unito: ministro Sanità, prossima settimana annunceremo piano di allentamento misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico illustrerà il suo piano di allentamento delle misure di restrizione contro il coronavirus questa settimana. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Sanità, Matt Hancock, confermando così le indiscrezioni dei giorni scorsi. “Stiamo per compiere un altro passo. Questa settimana annunceremo ulteriori dettagli delle misure che adotteremo per allentare alcune delle misure di blocco a partire dall'inizio di luglio”, ha detto Hancock in un’intervista all’emittente “Bbc”. Secondo quanto riportato ieri dal quotidiano “The Times””, il premier britannico Boris Johnson annuncerà la prossima settimana un parziale allentamento delle misure restrittive imposte nel paese per arginare la pandemia di Covid-19. Fra le misure che saranno annunciate dovrebbe esserci anche l’abolizione dell’obbligo del distanziamento di due metri a partire dal 4 luglio, mentre i pub, i ristoranti, i caffè e i luoghi di svago potranno riaprire. (segue) (Rel)