Internet: Mauri (Pd), solidarietà a Salvini per minacce intollerabili

- Il viceministro all’Interno Matteo Mauri esprime "con grande nettezza" la sua "solidarietà al senatore Matteo Salvini per le minacce gravissime ricevute via social". E in una nota aggiunge: "Queste intimidazioni sono intollerabili e vanno condannate con fermezza. Il Viminale e tutte le Forze dell'ordine stanno combattendo questa deriva di odio. Resta il fatto che tutti, a partire da chi ha importanti ruoli politici, dovrebbero usare sempre - puntualizza - grande responsabilità e cautela nell'uso del linguaggio e dei concetti che esprimono. Spero che il senatore Salvini voglia essere una parte della soluzione al problema".(Com)