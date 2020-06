Lombardia: Fratoianni (Leu), dopo successo manifestazione a Milano serve sanità diversa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il successo della manifestazione di ieri a Milano 'Salviamo la Lombardia' è un segnale importante per la Lombardia e per il sistema sanitario lombardo, che il Covid19 ha messo in ginocchio. Siamo con coloro che sentono l’esigenza e la necessità non solo di denunciare i numeri disastrosi della gestione della pandemia, ma anche di provare a disegnare un sistema sanitario diverso”. Lo scrive sul suo blog il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni all’indomani della manifestazione in piazza del Duomo. “I lombardi e i loro cari hanno pagato decenni di scelte frutto dei governi di centrodestra Formigoni-Maroni-Fontana, che hanno privilegiato l’ospedalizzazione e la centralizzazione delle strutture sanitarie e hanno smantellato i servizi socioassistenzial – prosegue Fratoianni rilevando che “in questo sistema non si lavora sulla base degli obiettivi di salute, ma della concorrenza tra pubblico e privato nel vendere prestazioni, riducendo la salute delle persone a merce. Abbiamo assistito a sprechi di denaro enormi: incredibile la vicenda dell’ospedale in Fiera costruito e poi smantellato senza praticamente essere stato utilizzato”. “Ad agosto il governo sarà chiamato a giudicare gli effetti della ultima legge sanitaria lombarda: la legge regionale n. 23 del 2015 che ha costruito di fatto il sistema che si è dimostrato fallimentare anche e soprattutto durante la pandemia – ricorda Fratoianni - serve che la politica intervenga con una discussione parlamentare seria e approfondita sulla legge lombarda, per disegnare un modello diverso. in Lombardia serve più prevenzione e sanità territoriale, più risorse per la sanità pubblica, più investimenti per il personale sanitario. Da ieri, da Milano, è iniziata una storia diversa. Noi ci siamo“. (Rem)