Regno Unito: la prossima settimana il piano di allentamento delle misure restrittive

- Il governo britannico illustrerà il suo piano di allentamento delle misure di restrizione contro il coronavirus questa settimana. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Sanità, Matt Hancock, confermando così le indiscrezioni dei giorni scorsi.“Stiamo per compiere un altro passo. Questa settimana annunceremo ulteriori dettagli delle misure che adotteremo per allentare alcune delle misure di blocco a partire dall'inizio di luglio”, ha detto Hancock in un’intervista all’emittente “Bbc”. Secondo quanto riportato ieri dal quotidiano “The Times””, il premier britannico Boris Johnson annuncerà la prossima settimana un parziale allentamento delle misure restrittive imposte nel paese per arginare la pandemia di Covid-19. Fra le misure che saranno annunciate dovrebbe esserci anche l’abolizione dell’obbligo del distanziamento di due metri a partire dal 4 luglio, mentre i pub, i ristoranti, i caffè e i luoghi di svago potranno riaprire.In precedenza era stato lo stesso Johnson ad annunciare che con ogni probabilità verranno introdotte modifiche alle regole sul distanziamento sociale in seguito al cambiamento del livello di allerta del coronavirus da 4 a 3. "Ciò che va fatto è guardare all'incidenza complessiva nel paese, e non ci sono dubbi che stia diminuendo", ha detto il premier durante una visita in una scuola ad Hemel Hempstead."Qualche settimana fa dicevo che c'era una persona su mille positiva al coronavirus, probabilmente adesso invece ce n'è una su duemila, o forse un po' meno, una su 1760. Quindi sta davvero diminuendo e questa è la cosa più importante", ha dichiarato Johnson. Il primo ministro ha poi detto che il calo del tasso di trasmissione del virus permette di fare alcuni progressi in diverse aree, inclusa quella del distanziamento sociale. "Quindi quando celebreremo il 4 luglio, ovvero la prossima data importante del programma, speriamo che ci siano più linee guida che aiutino le persone, le aziende ed il settore ricettivo a prepararsi e ad attuare le misure di distanziamento sociale in modo sicuro, contemporaneamente permettendo alle persone di tornare nei negozi, negli alberghi e nei ristoranti", ha detto Johnson. (Rel)