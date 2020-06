© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, augura "buon 246mo anniversario alle donne e agli uomini della Guardia di finanza e su Twitter aggiunge: "In particolare al Nucleo per la repressione delle frodi nei confronti dell'Ue guidato dal generale Antonino Maggiore. Una eccellenza per professionalità e competenze a livello europeo". (Rin)