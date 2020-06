Egitto-Francia: colloquio Shoukry-Le Drian, focus su Gerd e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha discusso con il suo omologo francese Jean-Yves Le Drian di una serie di questioni: in particolare delle relazioni bilaterali tra i due paesi, degli sviluppi della Grande diga Rinascita etiopica (Gerd) e della crisi libica. Il colloquio è avvenuto nel corso di una telefonata avvenuta ieri sera, secondo quanto ha reso noto il ministero degli Esteri del Cairo in una nota. La telefonata si è basata su iniziativa della parte egiziana. "Entrambi i ministri hanno discusso delle relazioni bilaterali e dei mezzi per rafforzarli al fine di servire gli interessi comuni dei due paesi amici; oltre a consultarsi su una serie di questioni e dossier regionali, principalmente la situazione in Libia e gli sviluppi relativi al dossier della diga Rinascita", ha spiegato la nota. (Res)